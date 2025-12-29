El desafío de ofrecer información de calidad

En momentos donde todo es fakenews (noticias falsas) o muchos se "informan" a través de redes sociales desde El Tribuno de Jujuy nos esforzamos día a día para seguir siendo el sitio de noticias más actualizado e importante de la provincia de Jujuy.

La página web de El Tribuno de Jujuy este año celebró sus jóvenes 17 años y lo festejamos renovando nuestra home de noticias. Usted,amigo lector, puede disfrutar de bloques informativos mucho más vistos y amigables con su lectura en donde como siempre además de brindarle información de calidad, la fotografía debe ser impactante.

Nuestro sitio se actualiza de manera constante en cada una de sus secciones y siempre "chequeando" cada uno de sus contenidos.

Siempre concurrimos a la fuente para evitar caer en noticias falsas, en esas noticias que desinforman y generan confusión en la sociedad.

Como es costumbre, El Tribuno de Jujuy estuvo presente en cada uno de los distintos eventos que suceden en nuestra provincia, algunos de ellos ya con agenda marcada y en aquellos que suceden en el día a día en esta profesión que no deja de sorprendernos. Es por ello que siempre estamos a la vanguardia y trabajamos por seguir siendo el sitio de noticia más actualizado y consultado de nuestra provincia, es por ello que somos el medio referente de la región porque aquí todos son protagonistas, desde el vecino que muestra las necesidades de su barrio, el Gobernador de la Provincia, gremios y hasta algún animalito que haga alguna gracia y se vuelva viral.

Pero todo este trabajo no es posible sin el personal que conforma la página web de El Tribuno de Jujuy que trabaja mano a mano con los compañeros de la edición impresa de las distintas secciones y está en contacto diario con los corresponsales quienes hacen un trabajo extraordinario en los distintos puntos de la provincia.

Es nuestro deseo que este 2026, que esta pronto a iniciar, sea fructífero para todos y sepan que nosotros aquí estaremos siempre, los 365 días del año, brindando la mejor información que es la que usted merece, amigo lector.