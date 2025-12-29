El corazón edilicio de la Diócesis está cerrado

El corazón edilicio de la Diócesis de Jujuy prácticamente no pudo latir al ritmo del Jubileo de la Esperanza. Es que desde el 14 de marzo que la Catedral Basílica, monumento histórico nacional, permanece con sus puertas cerradas debido al desmoronamiento de parte del adobe de una pared lateral lo que encendió las luces de alarma en cuanto a la seguridad de los fieles y turistas que la visitan.

Desde entonces la situación se mantuvo en un impasse obligado porque hasta la fecha todavía no concluye el diagnóstico, a cargo de especialistas del Conicet, que se extendió a los techos y pisos.

La parroquia Santísimo Salvador debió adecuar sus actividades litúrgicas trasladando las misas diarias a la capilla del Colegio Nuestra Señora del Huerto, sobre calle San Martín, sumando la inédita entronización y novena del Santísimo Salvador y Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya fuera del templo matriz. Asimismo la Catequesis Familiar inició con una ceremonia en la exestación de trenes y a fin de año los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación se administraron en la Basílica San Francisco.

Las oraciones y el interés comunitario están puestos en que prontamente se sepa cuánto costará la recuperación integral, se puedan conseguir los fondos e iniciar las obras.

RÍO BLANCO | LOS PEREGRINOS DE ESPERANZA CELEBRARON EL JUBILEO.

Justamente por estas circunstancias, cuando el 21 de abril falleció el Papa Francisco tras el Domingo de Pascua, la santa misa presidida por el obispo Daniel Fernández junto a sacerdotes de la Diócesis se ofició en la Basílica San Francisco.

El año de los "Peregrinos de Esperanza" llevó al pastor de Jujuy al Jubileo de los Obispos en el Vaticano durante junio donde -en su carácter de vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina- entregó al Papa León XIV la carta en la cual se lo invita formalmente a visitar la tierra natal del Papa Francisco, su predecesor.

Mientras que a fines de agosto el Santo Padre nombró a monseñor Daniel Fernández como miembro del Dicasterio para el Clero. Es el organismo de la Curia romana que asiste al Papa en las cuestiones relativas a la vida y ministerio de los sacerdotes y diáconos, en la formación permanente y en el servicio pastoral que prestan en la Iglesia universal.

DESPEDIDA AL PAPA FRANCISCO

A las tradicionales peregrinaciones al Santuario de Río Blanco se sumaron las correspondientes al Jubileo, para atravesar la Puerta Santa y obtener la indulgencia plenaria. Entre otros se desarrolló el Jubileo de los sacerdotes, de los laicos, de los religiosos, de los educadores y de los niños.

La partida del padre Ariel Paredes García el 24 de octubre, poco antes de cumplir sus Bodas de Plata Sacerdotales, entristeció a las comunidades de capital e interior en las que se desempeñó, grupos juveniles, FM Santa María, "Populorum Progressio" y la Ucse.

Los misioneros jujeños tienen un faro en la Amazonía peruana a partir del envío de José Santos y Paola Vacaflor al Vicariato de Puerto Maldonado por dos años.