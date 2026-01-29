Milei: "Tendremos tolerancia cero con el antisemitismo"

Poco después de volver de Mar del Plata, donde encabezó una recorrida en tono de campaña y un acto de derecha, el presidente Javier Milei hizo ayer una pausa en su agenda política para participar del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, durante el cual ratificó su alineamiento con Israel y los Estados Unidos y prometió que mientras esté al frente de la Argentina, tendrá "tolerancia cero con el antisemitismo".

El mandatario nacional volvió a reivindicar su posición geopolítica con occidente y la lucha irrestricta contra el odio hacia el pueblo judío, mal que, alertó, está creciendo "ayudado por la extrema izquierda global y el terrorismo islamista". "Los viejos fantasmas que creíamos enterrados han vuelto a asomar la cabeza", sostuvo.

El jefe de Estado subrayó que desde su rol aprovechó cada foro para denunciar el avance del terrorismo y remarcó que eso no cambiará mientras esté al frente del Poder Ejecutivo Nacional. "Mientras sea presidente tendremos tolerancia cero con el antisemitismo", sintetizó.

El homenaje se realizó en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ubicado sobre Montevideo al 919, en el barrio porteño de Recoleta, hasta donde se acercaron dirigentes de diferentes partidos, referentes de la comunidad judía y público en general.

Durante su discurso, el libertario también destacó el rol del presidente estadounidense, Donald Trump, al sostener que está haciendo un "aporte fundamental" para lograr la paz mundial.

"Mediante la creación de su Board of Peace, Trump ha dado un paso fundamental hacia la formación de una organización internacional que garantice la paz a nivel global, impulsando y defendiendo los valores judeocristianos, una fuerza que haga de contrapeso frente a una locura que ya está cobrando una magnitud preocupante", opinó.

Desde temprano, los alrededores del establecimiento permanecieron fuertemente custodiados por efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, y personal de Casa Militar.

Asimismo, el tránsito en la calle que da al ingreso principal estuvo totalmente cortado, habilitado solamente para los vehículos que traían a los invitados.

Los comerciantes de la zona, aburridos por la poca actividad propia del verano y reducida aún más por los mecanismos de control que limitaban la circulación, salían hasta las puertas de los negocios para observar los preparativos en el edificio de ladrillos rojizos a la vista, con fachada, balcones y ventanas de estilo medieval, decorados con ornamentos blancos.

El Presidente llegó a las 17 en punto junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei, y al ingresar al lugar se saludó con el titular del museo, Marcelo Mindlin. "Sepa señor presidente que lo apreciamos", indicó Mindlin al introducir su discurso.

"Al hablar de la Shoá no estamos solamente honrando la memoria de las víctimas, sino estableciendo aprendizajes fundamentales para la convivencia democrática", advirtió Mindlin.