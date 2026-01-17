Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María

Luego de que Javier Milei confirmara su asistencia al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, el presidente fue recibido con una ovación del público. En ese momento, sobre el escenario se encontraba el Chaqueño Palavecino, quien le dio la bienvenida apenas finalizó su canción y lo invitó a cantar con él uno de sus temas más reconocidos “Amor Salvaje”.

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantor, apenas la comitiva nacional se acomodó en sus respectivos lugares. Junto al mandatario, también se encontraba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue reconocido por el artista.

“Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó el mandatario, antes de subir al escenario. Además, puso en valor al festival porque “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Como parte de su discurso, Milei mostró su agradecimiento al electorado cordobés al destacar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”.

La gratitud mostrada por el presidente fue correspondida por el propio festival, que colocó una pantalla especial, para agradecer su presencia. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el mensaje en letras blancas, sobre un fondo oscuro.

No obstante, el momento más impactante de la noche llegó con un pedido especial que el jefe de Estado le hizo al cantante. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por córdoba? Amor salvaje”, gritó con emoción, a la vez que el público celebraba la solicitud.

“Oh, me va a hacer que lo cante antes. ¿Lo querés cantar conmigo?“, manifestó el cantante. Aunque, en principio, Milei se había negado a subir al escenario porque consideró que ”no le da el piné“, porque se consideraba un ”amateur". Y remarcó: “Usted es un grande, yo solo un admirador”.

A pesar de esta respuesta, el Chaqueño Palavecino le insistió en que, al menos, suba al escenario y lo acompañe mientras cantaba. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, expresó antes de saludar con un abrazo al mandatario.

Finalmente, el líder libertario se animó a entonar las estrofas del clásico del folklore. Incluso, el cantor le cedió la oportunidad de interpretar el puente de la canción. “¡Bien! Aprobado", calificó a la interpretación presidencial, quien agradeció al bromear: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

De esta manera, Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Antes que el libertario, los que dieron el presente en la ciudad cordobesa fueron Mauricio Macri, durante la edición de 2017, y Néstor Kirchner, cuando pasó por el evento organizado en 2004.

estaba prevista la asistencia del jefe de Estado durante la jornada del viernes 16 de enero. Específicamente, había manifestado su interés por escuchar cantar a uno de los referentes del folklore nacional.

“Javier no es una persona que le escapa a la gente. En los actos que preside siempre entra por el público y siempre se mete entre las personas cuando hace alguna actividad por La Libertad Avanza”, explicó uno de sus allegados de alta confianza a este medio.

Así, el mandatario partió rumbo a Córdoba durante la medianoche y, desde allí, abordó un helicóptero, para poder llegar al evento. Tras su aterrizaje, fue trasladado en una camioneta, junto al resto de la comitiva presidencial.

Además de la compañía del presidente de la Cámara de Diputados, en las gradas estuvieron presentes el asesor Eduardo “Lule” Menem, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, y el legislador libertario Gonzalo Roca.

No obstante, la estadía presidencial en la provincia no sería larga, debido a que confirmó su participación en la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que se celebrará este sábado en Asunción, Paraguay. Asimismo, está previsto que la semana que viaje a Suiza, para formar parte del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará entre el 19 y el 23 de enero.