Nuevo parte médico de Bastian: “estable, en coma farmacológico”

El nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño de ocho años que está internado en grave estado luego de que la UTV en la que iba chocara de frente con una camioneta en los médanos de Pinamar, indicó que el menor se encuentra “estable” y que continúa en “coma farmacológico”.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a la Agencia Noticias Argentinas, en la mañana de este sábado 17 de enero, el menor “permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas”.

“El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica”, indicaron desde el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti y añadieron: “Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes, conforme a la respuesta clínica”.

En el informe anterior que corresponde al pasado 16 de enero, los profesionales de la salud indicaron que el niño fue operado por tercera vez, con éxito y además señalaron que tiene “múltiples fracturas de cráneo”.

Asimismo, la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, en la causa por lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad.

Según la declaración de testigos, Jerez llevaba sobre su regazo al menor ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares, había cinco personas a bordo y Bastian que viajaba “a upa” de su padre.