El relato de un guardavidas que salvó a cinco personas arrastradas por la ola gigante

La Costa Atlántica protagonizó un momento desesperante tras vivir la presencia de una ola gigante en varias localidades balnearias, que dejó un muerto y 35 heridos en Santa Clara del Mar. Un guardavidas de Mar del Plata contó a TN como vivió el momento.

Los turistas fueron sorprendidos por un meteotsunami y el episodio requirió el auxilio urgente de los rescatistas para evitar una tragedia mayor.

Maximiliano Preenski, guardavidas, expresó: “Fue impresionante, es un fenómeno que no estamos acostumbrados a tener acá”.

Preenski estaba trabajando cerca del Torreón del Monje, en Mar del Plata, cuando presenció la escena impactante.

“Tuvimos que meternos a sacar a 5 o 6 personas, y después, cuando las sacamos, empezó a entrar de vuelta el agua y sacamos a la gente mayor. Salimos con el agua hasta la cintura, más o menos”, contó.

El rescatista contó que si no hubiera sido por la rápida acción, podría haberse ocasionado un terrible final.

Junto a las temperaturas que alcanzaban los 35º, la plena temporada de verano y la asistencia de una enorme cantidad de turistas, “habían como 5000 personas”, agregó.

La situación convirtió una jornada de trabajo en un día atípico. “Cuando se volvió a retirar el mar ya habíamos sacado a toda la gente del agua y se armó un remolino negro en el medio del mar”, revivió.

“Se hizo un fenómeno superextraño que acá hemos visto muy pocas veces o nunca prácticamente”, señaló el rescatista.

El hombre, además, contó que cuando se normalizó el mar, la gente volvió a meterse al agua después de un rato: “Nosotros echamos a todo el mar porque era una situación atípica, después a los 40 minutos volvió a entrar la gente”.

“Tuvimos 4 ambulancias, gente que tuvo golpes de calor. Dejamos que la gente se bañe, pero no los dejamos ir muy adentro, les pedimos que tuvieran atención. Fue un día atípico”, explicó.

Preenski contó que tuvieron que realizar algunos rescates más después de la ola, porque todavía habían corrientes y chupones en el mar. “Gracias a dios accionamos rápido y no tuvimos ninguna situación de alguien que haya tragado agua”, concluyó.