Asi votaron los famosos

Catherine Fulop decidió dar a conocer su participación en la jornada electoral luego de pasar por el cuarto oscuro. Durante su paso por la vía pública, la actriz se filmó y aprovechó para darle un mensaje a sus seguidores. “Hola mi gente bella. Acá, acabo de cumplir mi deber . Vamos, a votar para que luego no te pinten el edificio naranja con pepitas marrones. Vamos, a votar mi gente ”, expresó luego de mostrar el comprobante que otorgan luego de pasar por las urnas.

Catherine Fulop decidió dar a conocer su participación en la jornada electoral luego de pasar por el cuarto oscuro. Durante su paso por la vía pública, la actriz se filmó y aprovechó para darle un mensaje a sus seguidores. “Hola mi gente bella. Acá, acabo de cumplir mi deber. Vamos, a votar para que luego no te pinten el edificio naranja con pepitas marrones. Vamos, a votar mi gente”, expresó luego de mostrar el comprobante que otorgan luego de pasar por las urnas.

Las hermanas Escudero aportaron su sello personal al rito democrático. Primero, Silvina apareció en Instagram luciendo un abrigo gris y anteojos negros a la salida del colegio que le correspondía bajo la consigna: “Cumpliendo con mi deber ciudadano”. Acompaño la frase con una bandera argentina y un corazón rojo. Más tarde, Vanina Escudero compartió el instante en el que introdujo el sobre en la urna, con una declaración de responsabilidad y civismo. “Mi deber, mi derecho”, escribió con letras negras en la foto.

Rodrigo Noya fue otro de los que no dudó en mostrar su rol de ciudadano. En su caso, lo hizo en Chascomús, su ciudad natal, donde primero retrató su llegada a la localidad con un cartel y la frase: “¡Cumpliendo con el deber!”. Tras emitir su voto, sumó una segunda postal desde el auto mostrando su documento y el comprobante de sufragio. “Se votó bien”, resumió el actor, combinando sencillez y simpatía.

La conductora Verónica Lozano se sumó a la tendencia de mostrar la jornada de elecciones desde el plano familiar. Al igual que Viciconte, posó con el sobre en la mano y un mensaje corto: “Argentina”, acompañado de un corazón rojo. La foto obtuvo reacciones inmediatas en sus redes y dejó claro el valor simbólico del acto.

También Mica Viciconte, referente actual en Ariel en su salsa (Telefe), fue protagonista de un gesto familiar al votar junto a su hijo Luca, fruto de su relación con Fabián Cubero. Con ambos posando sonrientes, la frase elegida fue simple y directa: “Votamos”. La imagen no tardó en replicarse entre fans y colegas en redes.

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivió una jornada de alto voltaje cívico: por primera vez, se realizaron elecciones legislativas locales en una fecha separada del calendario nacional, un hecho inédito que despertó la atención tanto de la política como de la ciudadanía.

Más de 14,3 millones de bonaerenses estaban habilitados para votar y definir la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Sin embargo, ya pasado el mediodía, la participación alcanzaba el 30% del padrón, agregando suspenso a un día crucial para la democracia local. En ese panorama, las redes sociales ayudaron a ponerle color y movimiento a la elección con la presencia activa de distintas figuras del espectáculo que compartieron su compromiso ciudadano.