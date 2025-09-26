Aprueban RIGI para inversión minera en San Juan

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que el Comité Evaluador aprobó hoy un nuevo proyecto RIGI destinado a la producción minera en la provincia de San Juan con una inversión estimada de US$ 2.700 millones.
El proyecto se denomina Los Azules y empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta, al tiempo que aportará exportaciones por US$1.100 millones anuales, según señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
Específicamente se encuentra en el departamento de Calingasta, a unos -80 km al oeste-noroeste de la localidad de Calingasta, cerca de la frontera con Chile, a unos 3.500 metros de altitud en la cordillera de los Andes.
“Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$15.700 millones”, precisó Caputo.
Los siete anteriores son:
1- Parque Solar El Quemado (YPF Luz) , Las Heras, Mendoza
2 - Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) , Río Negro / Neuquén
3 - Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro.
4 - Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires
5 - Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar), Olavarría, provincia de
6 - Proyecto Rincón de Litio (Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta.
7 - Proyecto Galán Lithium, Salar del Hombre Muerto, Catamarca.