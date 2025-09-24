°
25 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Policiales

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los detenidos

Dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos por el asesinato de Morena Verri, Lara Gutiérrez y Brenda Del Castillo.

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 22:44
FOTO DE LOS DETENIDOS POR EL TRIPLE FEMICIDIO EN FLORENCIO VARELA

Se dieron a conocer las identidades de los cuatro detenidos acusados por el brutal triple femicidio de Morena Verri (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda Del Castillo (20), las jóvenes torturadas y asesinadas en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Fuentes del caso confirmaron a Noticias Argentinas los nombres de los dos hombres y dos mujeres implicados en los crímenes. Se trata de:

Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años

Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25

Daniela Iara Ibarra, de 19

Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Todos los sospechosos se encuentran alojados en la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza y se espera que se les tome declaración indagatoria en las próximas horas.

Mientras tanto, la investigación continúa con la búsqueda de un quinto implicado, un hombre de nacionalidad peruana que, según la principal hipótesis, sería el líder de la organización narco para la que operaban y el presunto autor intelectual del hecho.

