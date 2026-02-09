Gobierno hoy inicia paritarias con los sindicatos estatales

Hoy se iniciarán las mesas paritarias de este año entre funcionarios del Gobierno provincial y de los gremios que representan a los trabajadores de los distintos sectores de la administración pública, en cumplimiento del compromiso pactado en el último encuentro entre las autoridades del Ejecutivo y los dirigentes sindicales.

Las conversaciones salariales comenzarán en la fecha con los gremios docentes. Como antesala clave en la previa de las paritarias, el 2 del corriente se realizó la primera mesa técnica del año, un espacio de diálogo institucional destinado a fortalecer el trabajo conjunto y abordar de manera integral diversas dimensiones vinculadas a la labor docente.

Mañana continuará la agenda de reuniones con gremios de la sanidad, de la administración general, de organismos de control y sindicatos de trabajadores municipales.

Finalmente, la última reunión en esta primera instancia de diálogo salarial será el miércoles 11 y estarán presentes los representantes de los trabajadores profesionales de la administración pública y del personal legislativo.

Los ministerios de Hacienda y de Gobierno y Justicia están a cargo de la convocatoria a los sindicatos, junto con el Ministerio de Educación, en el caso de las reuniones que se realizarán con los gremios docentes.

Conflicto en Zapla

Para hoy está prevista la primera reunión, dentro de la conciliación obligatoria, entre representantes de la empresa Industrias Zapla y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por el reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales de los trabajadores de la exAceros Zapla, que la semana pasada realizaron un paro en la planta de Palpalá.

Por este conflicto llegó a Jujuy el principal dirigente de la UOM nacional, Abel Furlán, quien con otros dirigentes de Jujuy y Salta, y abogados que representan a los obreros, se reunió con el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García.

El conflicto se suscitó porque la nueva propietaria de la planta, desde el año pasado, se niega al pedido de los trabajadores, quienes exigen mejoras en sus salarios, recategorización de acuerdo a la función que cumplen y el cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene en el establecimiento.