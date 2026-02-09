Red de Protección de Derechos de la minoridad

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia se llevó adelante en Yuto un Espacio Local de Articulación que permitió consolidar la Red Intersectorial y Comunitaria de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, concebida como un ámbito permanente de trabajo conjunto para fortalecer el Sistema de Protección Integral, con anclaje territorial y enfoque comunitario.

La conformación de esta red constituye un eje estratégico para esa comunidad, ya que establece un marco de articulación sostenida entre organismos del Estado, instituciones locales y organizaciones comunitarias, orientado a garantizar respuestas integrales, oportunas y corresponsables frente a las diversas problemáticas que atraviesan a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

En ese contexto, el intendente David Abraham destacó la importancia de la presencia del Estado provincial en el territorio y valoró la consolidación de este espacio colectivo. Asimismo, agradeció el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y de los equipos técnicos, subrayando que "las respuestas deben construirse de manera conjunta, desde el municipio, la salud, la educación, la iglesia y las organizaciones comunitarias".

La jornada se desarrolló como una instancia de trabajo estratégico orientada a fortalecer la articulación intersectorial, promover la corresponsabilidad y consolidar un abordaje integral de las políticas de protección de derechos, priorizando la escucha activa, el conocimiento de las realidades locales y la construcción de acuerdos colectivos.

Durante el encuentro, a cargo de Mariela Salto, se implementaron dinámicas sensibilizadoras y herramientas colaborativas, como un Mapa, que favorecieron la participación activa de las y los asistentes, generando espacios de diálogo, análisis y reflexión conjunta en torno a las problemáticas del territorio, en especial en el cuidado integral y promoción de derechos de la minoridad.