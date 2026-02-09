22°
9 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Gran Pesar

Falleció el artista plástico jujeño Leopoldo Pantoja

Consolidó su propio lenguaje en el arte e inspiró a generaciones.

Lunes, 09 de febrero de 2026 00:00
LEOPOLDO PANTOJA | SU OBRA TRABAJÓ LA IDENTIDAD CULTURAL JUJEÑA.

La comunidad cultural de San Salvador de Jujuy y de toda la provincia lamenta el fallecimiento de Leopoldo Miguel "Leo" Pantoja, reconocido plástico jujeño, referente de las artes visuales y de la educación artística en la provincia. El sepelio tendrá lugar hoy, en el Cementerio Parque El Solar, a las 16.

Con una trayectoria destacada en pintura, dibujo y escultura, Leopoldo Pantoja desarrolló su obra profundamente vinculada a la identidad cultural jujeña. Sus producciones reflejaron los paisajes, tradiciones y realidades sociales de Jujuy, consolidando un lenguaje artístico propio, sensible y comprometido con el entorno.

Fue fundador del espacio cultural "Inframundo", ubicado en Senador Pérez 338 de la capital jujeña, un taller dedicado a la formación en disciplinas como dibujo, grabado, cerámica y pintura. Desde ese ámbito impulsó el desarrollo creativo de niños y jóvenes, promoviendo el arte como herramienta de expresión, aprendizaje y construcción colectiva.

A lo largo de su carrera participó en numerosas exposiciones y muestras colectivas en la provincia, integrando distintos espacios artísticos. Su presencia constante en eventos culturales y su trabajo colaborativo lo posicionaron como una figura relevante dentro del circuito artístico local.

La partida de Leopoldo Pantoja representa una gran pérdida para el arte y la cultura jujeña. Su legado perdurará en su obra, en los espacios que impulsó y en las generaciones que a través de él, conocieron y pudieron encontrar en el arte un camino de expresión y proyección.

 

