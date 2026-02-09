Exención impositiva para los vehículos híbridos y eléctricos

La comuna capitalina recordó que está en vigencia la Ordenanza 7716/2022, que exime del pago del 100% de la Tasa por Seguridad Vial y Señalética y del Impuesto Automotor para vehículos híbridos y totalmente eléctricos.

Desde el municipio destacaron que esta medida busca promover el uso de tecnologías limpias, acompañando la tendencia mundial de transición hacia sistemas de transporte más eficientes y amigables con el ambiente. En ese sentido, se remarcó que los vehículos eléctricos e híbridos representan una alternativa concreta para reducir la contaminación atmosférica y sonora, disminuir la emisión de gases y contribuir a mejorar la calidad del aire en la ciudad.

La normativa alcanza a vehículos livianos y pesados autopropulsados por motores híbridos-eléctricos en sistemas serie-paralelo o totalmente eléctricos, estableciendo beneficios que apuntan a incentivar la incorporación de este tipo de unidades y modernizar el parque automotor local.

Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar una nota dirigida a la directora general de Rentas, Marcela Gómez, solicitando la adhesión a la normativa, junto con fotocopias del título del automotor, del DNI del titular del vehículo y la Resolución de Licencia de Configuración Ambiental (LCA) expedida por el organismo nacional competente.

Se destacó que para acceder al beneficio, las características híbridas o eléctricas deben ser originales de fábrica, y deberán acreditarse mediante la LCA o el Certificado de Aprobación de Emisiones Sonoras y Emisiones Gaseosas.

La norma establece que para los vehículos afectados al transporte urbano de pasajeros o transporte alternativo la exención será por los primeros 5 años, desde su radicación en el municipio, en tanto que para los vehículos particulares u otros no afectados a servicios públicos, la exención será por los primeros 3 años.

Mascotas

La comuna local informó que hoy se realizará vacunación y registro de mascotas en Calle 67 (El Mirador) y Calle 72 (Las Pajarrillas), en el barrio Campo Verde, de 15 a 18.