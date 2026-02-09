Scioli apoya la política local sobre turismo

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, ayer llegó a Jujuy para entregar al pueblo de Maimará la distinción como Best Tourism Villages otorgada por ONU Turismo, y en Tumbaya a participar en la tercera jornada de Estación Carnaval.

La visita del funcionario nacional fue muy distendida, hasta se podría decir que llegó para disfrutar de un descanso en la provincia del NOA que mejor ocupación hotelera logró durante enero y que en el próximo fin de semana largo por carnaval superará ampliamente el porcentaje logrado.

Al margen de las razones que lo trajeron hasta aquí nuevamente, puede también interpretarse como un contundente respaldo a la política turística que el Gobierno provincial está ejecutando a través de dos funcionarios indiscutidos en la materia, el ministro Federico Posadas y el secretario Diego Valdecantos.

VISITA | EN TUMBAYA, SCIOLI Y SADIR CON INTENDENTES Y COMPARSEROS DE LA PROVINCIA.

"Tenía muchas ganas de reencontrarme con este Patrimonio de la Humanidad como lo es la Quebrada de Humahuaca, que posee un maravilloso circuito turístico único en el mundo", elogió Scioli. Y recordó que hizo las gestiones necesarias para que la Unesco le otorgara el título mundial.

Citó ello en la mañana en Tumbaya para encadenar el motivo por el cual a la tarde iba a estar en Maimará y junto a la comunidad celebrar "por qué fue elegido como uno de los mejores pueblos turísticos rurales. La designación generó una creciente llegada de turistas, desarrollo y progreso", dijo.

Scioli llegó a Tumbaya minutos después del gobernador Carlos Sadir, quien lo esperó junto al jefe comunal Javier Medina; al secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y la secretaria de Gestión de la Gobernación, Analía Ruíz, quien es la impulsora de Estación Carnaval (que el próximo viernes cerrará en Tilcara).

ATENCIÓN | JAVIER MEDINA SALUDA A DANIEL SCIOLI EN ESTACIÓN CARNAVAL.

Durante su presencia en esa localidad, Scioli asimiló la celebración del carnaval en las cuatro regiones de la provincia: Puna, Quebrada, Valles y Yungas, por la presencia de sus comparsas, pim pim, copleros y erquencheros, comparsas artísticas, agrupaciones y murgas.

"Jujuy es la revelación turística del año", afirmó Scioli, cuando para entonces ya había llegado el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y a Sadir le dijo que su afirmación es porque "puso al turismo en un lugar prioritario dentro de la agenda de desarrollo productivo de la provincia".

Luego de presenciar el pasaje de las instituciones carnestolendas se marchó hacia Purmamarca y luego a Maimará, donde en la plaza central entregó a la intendente Susana Prieto y a la coplera Josefina Aragón el título de ONU Turismo. El tiempo que le restó antes de regresar a la Caba, Scioli lo utilizó para visitar el emprendimiento Estrella Familiar y la Bodega Yanay.