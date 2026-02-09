Gran homenaje se realizó a Jorge Cafrune en El Carmen

El gobernador Carlos Sadir estuvo presente en el acto de homenaje a Jorge Cafrune que se realizó en El Carmen, en el marco de la cabalgata gaucha celebrada tras cumplirse un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del icónico cantor jujeño.

"Es una cabalgata que tiene sus 38 años y es un motivo de alegría conmemorar esta marcha y recordar a Jorge Cafrune, honrando los valores que él nos legó", expresó el mandatario sobre el evento que se realiza de forma tradicional desde hace casi cuatro décadas.

Sadir remarcó la importancia de "acompañar al gauchaje que sigue participando y valora tanto a Cafrune", y destacó la presencia en el homenaje de Eva Cafrune, hija del recordado músico.

Por su parte, el intendente de El Carmen, Víctor Hugo González, reafirmó el compromiso de fortalecer la difusión de la figura de Jorge Cafrune. En ese marco indicó que días pasados se inauguró en Cosquín, Córdoba, "la escultura en homenaje a nuestro gaucho cantor, que nos permite hacer conocer a El Carmen, a Jujuy, nuestra identidad gauchesca e idiosincrasia".

González también agradeció al Gobernador "que año tras año sigue acompañando, porque para nosotros es importante el apoyo del Gobierno de la Provincia y también de los municipios que participaron, San Salvador de Jujuy, San Antonio y El Carmen".

En tanto, Eva Cafrune agradeció la invitación, la realización del evento y la concurrencia del gauchaje. "Es un orgullo poder participar y acompañar, cuenten con mi compromiso para seguir participando todos los años", expresó.