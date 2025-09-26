Fogón es el nuevo lugar de encuentro entre amigos y familia, en Los Nogales, rodeado de naturaleza y de la belleza de Yala, Jujuy, sobre la Ruta Provincial 4.

Se trata de un emprendimiento que nace en el seno de una amistad. Gastón Torrente y Esteban “Soco” Manero, se conocen desde niños y compartieron juegos, más tarde juntadas y obvio, asados a montones. Ellos son los ideólogos de Fogón, Parrilla Entre Amigos, tal como reza la idea fuerza de esta pequeña empresa.

“Nace con la idea de emprender algo que sea propio y seguir compartiendo entre nosotros esta amistad ya en algo más serio, un trabajo. Soco siempre fue el encargado de la parrilla, y es su talento, entonces pensamos en una parrillada sin dudarlo”, cuenta Gastón.

“Desde chico íbamos a la casa de mis tíos en Los Nogales donde había mucha madera para quemar, y mi ‘viejo’ me enseñó desde entonces a hacer el fuego y el asado. Por eso cuando me empecé a juntar con mis amigos, yo ya sabía todo eso. Hacía asado, hamburguesas, pizzas, lo que sea a la parrilla”, cuenta Soco, y claro, fue desde ese tiempo adolescente el “asador asignado”.

Pensar en “hacer algo productivo” con todo esto, derivó en este sueño cumplido Fogón.

Pasar de la informalidad a una empresa, requería inversión y asesoramiento y para estructurar el proyecto contaron con la experiencia de Magdalena Alvarado, administradora de otros espacios gastronómicos.

“Para nosotros”, dice Gastón, “Fogón es un lugar para compartir aparte de buena comida, momentos con familia y amigos. Ya se hicieron encuentros de cumpleaños por ejemplo”, cuenta.

“La idea es servir el asado como lo servimos en casa, a nuestros amigos”, agrega Soco, y de ahí, la energía y la buena vibra en la elaboración, lo que deriva en una excelente carta, que incluye también empanadas, humitas, provoleta, ensaladas, postres y una variedad de sanguches hechos también a la parrilla, y que hasta el momento se lleva todos los aplausos.

Son jóvenes emprendedores y encontraron en la naturalidad de los encuentros, una salida productiva y proyección de futuro.

El sanguche Fogón es la novedad, con carne, rúcula, tomates confitados y queso provolone; y la tabla de carnes incluye una gran variedad de cortes

Fogón está abierto los viernes por la noche, los sábados al mediodía y por la noche, y los domingos al mediodía.

“Yo recomiendo que no se lo pierdan porque el lugar es hermoso y la comida y la atención es muy buena”, invita Gastón. “El equipo de trabajo está conformado con mucho afecto, con miembros de la familia, y eso le da un empuje diferente”, agrega Soco y concluye: “Nuestro objetivo cada vez que abrimos es que el cliente se vaya contento. “Queremos que se sientan cómodos, por eso aceptamos mascotas y tenemos espacio y juegos para niños”, aporta Soco.

“Es un lugar amigable”, definen entusiasmados.

Por información y reservas: https://www.instagram.com/fogonyala/