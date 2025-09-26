Recuperaron en Alto Comedero una motocicleta robada

Agentes policiales recuperaron este miércoles una motocicleta que había sido sustraída a mediados de abril, durante un operativo de prevención llevado a cabo en el barrio Ruth Navea, de Alto Comedero.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependiente de la Unidad Regional VII. Mientras realizaban tareas de control en el sector, los oficiales observaron a un grupo de personas conduciendo varias motocicletas. Al realizar la verificación correspondiente de los rodados, descubrieron que una de ellas, una moto 110Cc, contaba con un pedido de secuestro vigente por un hecho de robo ocurrido el mes pasado.

Inmediatamente, los agentes procedieron al secuestro del vehículo. El hombre que la conducía fue trasladado a la sede policial junto con la motocicleta, ya que no pudo aportar justificativos válidos sobre la legítima procedencia del rodado.

La causa quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes que permitan determinar las responsabilidades penales.