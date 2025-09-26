Cortes en el tránsito por la Elección Representante Nacional de los Estudiantes

Esta noche a partir de las 21 dará inicio la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio 23 de agosto. Este mega acontecimiento para los jujeños obligará a implementar un operativo especial de tránsito en la zona.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad confirmó cortes de calles y modificaciones en el recorrido de colectivos para garantizar la seguridad de los asistentes. Se recomienda a vecinos y conductores circular con total precaución.

Modificaciones en el Transporte Público

Los cambios en las rutas de colectivos comenzarán a regir a partir de las 17 y se mantendrán hasta el final del servicio.

Recorrido de Ida (hacia el estadio):

Av. Savio

Derivador Párroco Marshke (a la altura de Riobamba)

Chimborazo

Las Heras

Pasaje Posadas

Párroco Marshke

Hipólito Irigoyen

Iriarte

Lisandro de la Torre

Recorrido habitual

Recorrido de Regreso:

Av. El Éxodo

Pueyrredón

Leandro Alem

Av. Savio

Recorrido habitual

Paradas Provisorias y Refuerzos

Se establecerán paradas provisorias en:

Las Heras y Chaco

Las Heras y Cuyo

Las Heras y Los Andes

Las Heras y Rastreador

Además, los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco.

Importante: Estará prohibido estacionar en la Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, desde las 12 de hoy.