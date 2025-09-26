Cortes en el tránsito por la Elección Representante Nacional de los Estudiantes

Esta noche a partir de las 21 dará inicio la Elección de la Representante Nacional de los Estudiantes en el estadio 23 de agosto. Este mega acontecimiento para los jujeños obligará a implementar un operativo especial de tránsito en la zona.
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad confirmó cortes de calles y modificaciones en el recorrido de colectivos para garantizar la seguridad de los asistentes. Se recomienda a vecinos y conductores circular con total precaución.
Modificaciones en el Transporte Público
Los cambios en las rutas de colectivos comenzarán a regir a partir de las 17 y se mantendrán hasta el final del servicio.
Recorrido de Ida (hacia el estadio):
Av. Savio
Derivador Párroco Marshke (a la altura de Riobamba)
Chimborazo
Las Heras
Pasaje Posadas
Párroco Marshke
Hipólito Irigoyen
Iriarte
Lisandro de la Torre
Recorrido habitual
Recorrido de Regreso:
Av. El Éxodo
Pueyrredón
Leandro Alem
Av. Savio
Recorrido habitual
Paradas Provisorias y Refuerzos
Se establecerán paradas provisorias en:
Las Heras y Chaco
Las Heras y Cuyo
Las Heras y Los Andes
Las Heras y Rastreador
Además, los refuerzos del transporte urbano tendrán paradas sobre la margen derecha de Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco.
Importante: Estará prohibido estacionar en la Avenida Párroco Marshke, entre Teniente Fernández y Chaco, desde las 12 de hoy.