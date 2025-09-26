°
26 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
mascotas
el día lunes 29 permaneceremos cerrados
Unju
YPF
Gobierno Nacional
alto comedero
Onda estudiantil
Cindac
Rigi
Los Nogales
Cindac

Buscan a Ámbar Nahir Sibaute

La jovencita falta en su domicilio desde el día de ayer.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 12:48

Familiares, amigos y vecinos buscan a Ámbar Nahir Sibaute, una jovencita de 15 años de edad con domicilio en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy quien falta de su hogar desde el día de ayer.

La adolescente es de tez trigueña, cabello color castaño, ojos de color marrón oscuro.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de jeans color negro, top gris y zapatillas de color negras.

Por cualquier información sobre su paradero acudir a la seccional más cercana a su domicilio o bien comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886860239.

 

