24 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Escándalo

Secuestran US$266 mil a un directivo de la Suizo Argentina

Emmanuel Kovalivker quiso escapar en auto con el dinero repartido en sobres y su pasaporte. La Justicia Federal le prohibió la salida del país a Spagnuolo y a los empresarios involucrados.

Sabado, 23 de agosto de 2025 01:03
EMMANUEL KOVALIVKER | EL EMPRESARIO INVOLUCRADO EN LAS PRESUNTAS COIMAS EN LA ANDIS FUE HALLADO CON 266 MIL DÓLARES COLOCADO EN SOBRES.

La justicia federal llevó adelante 16 allanamientos en la causa que investiga presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis): allanó esa agencia, la Droguería Suizo Argentina y domicilios particulares. En un operativo le secuestraron a uno de los responsables de la droguería Suizo Argentina 266.000 dólares repartidos en distintos sobres mientras intentaba escapar de Nordelta en su auto portando su pasaporte. El juez le prohibió la salida al exfuncionario Diego Spagnuolo, los tres hermanos dueños de la droguería y Daniel Garbellini, otro exfuncionario imputado que también fue allanado ayer.

La justicia federal llevó adelante 16 allanamientos en la causa que investiga presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis): allanó esa agencia, la Droguería Suizo Argentina y domicilios particulares. En un operativo le secuestraron a uno de los responsables de la droguería Suizo Argentina 266.000 dólares repartidos en distintos sobres mientras intentaba escapar de Nordelta en su auto portando su pasaporte. El juez le prohibió la salida al exfuncionario Diego Spagnuolo, los tres hermanos dueños de la droguería y Daniel Garbellini, otro exfuncionario imputado que también fue allanado ayer.

El caso se inició por audios en los que un hombre que sería Diego Spagnuolo, que era el titular de la Andis, habla de supuestos pedidos de coimas en su área. El relato involucra a Karina Milei y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.

Spagnuolo fue echado del Gobierno anteanoche. Ayer al mediodía, la Policía, que lo buscaba desde ayer, lo encontró y le secuestró un celular y una máquina de contar dinero.

El empresario que encontraron en Nordelta cuando intentaba eludir a la Policía era Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Llevaba en el auto una decena de sobres en los que estaban repartidos los 266.000 dólares y papeles con anotaciones. También le encontraron $7.000.000.

La Policía se llevó todo eso y también su pasaporte y su teléfono celular, que ahora será peritado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal.

Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, logró irse en su auto antes de que lo encontrara la Policía.

Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y realizados por el Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad.

Qué se llevaron

Lo secuestrado en los operativos que empezaron anoche incluye teléfonos celulares, agendas personales, documentación contable y soportes informáticos.

En la Agencia Nacional de Discapacidad, en Ramsay 2250, la Policía secuestró seis solicitudes de gestión de pagos (documentos que reúnen en total 42 hojas) y una "foja de pagos" a la empresa Suizo Argentina por $10.828.052.146.

Del Laboratorio Droguería Suizo Argentina, en Monroe 801, ciudad de Buenos Aires, se llevaron 15 cajas de documentación y un pen drive.

Todo esto se suma a lo secuestrado en los domicilios particulares allanados y que ya está en manos de la Justicia.

 

