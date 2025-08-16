Javier Milei habló de "Homo Argentum" en un evento internacional

En el marco de su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires , el presidente Javier Milei no pudo evitar hablar de “Homo Argentum” , la película de Guillermo Francella que cosecha críticas negativas.

En el marco de su discurso en la Liberty International World Conference en Buenos Aires, el presidente Javier Milei no pudo evitar hablar de “Homo Argentum”, la película de Guillermo Francella que cosecha críticas negativas.

El mandatario, principal orador de la segunda jornada del evento organizado por la International Society for Individual Liberty (ISIL), expuso ante destacados exponentes del liberalismo, como el político Bertie Benegas Lynch.

Y fue entonces que, en plena campaña rumbo a las elecciones de octubre, el Presidente decidió volver a destacar el film recientemente estrenado, que dijo haber visto en varias oportunidades. "La vi no solo con los diputados sino que también la vi de nuevo con mis funcionarios. Es excepcional", afirmó.

“La película ‘Homo Argentum’ es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión, y la más interesante es la última que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social”, sostuvo Milei, e insistió: "La justicia social es un robo, es injusta y criminal".

En esta línea, el mandatario sostuvo que están “ganando la batalla cultural”, y apuntó: "Y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son".