Javier Milei lanzó la campaña en Provincia con duros insultos a Kicillof

El presidente Javier Milei afirmó hoy que el kirchnerismo “ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, al polarizar con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA).

El distrito “debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada en un reducto de atraso”, dijo Milei al cerrar el acto que LLA realizó en el club Atenas de la ciudad de La Plata.

“Han convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional”, insistió.

El mandatario llamó a “ponerle un freno” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al “maldito kirchnerismo”, y calificó al gobernador como “comunista enano”.

También dijo que el peronismo “tiene miedo de que lo aplasten los violetas”, en referencia a LLA.

Asimismo, cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que “quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis y la elección la decida el aparato”.

“No es casualidad que los intendentes vayan de candidatos, a pesar de que no tengan ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, dijo sobre las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria.