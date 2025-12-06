El Gobierno prepara un decreto para que Migraciones realice expulsión de inmigrantes

Como parte del paquete de reformas de la estructura estatal, el Gobierno Nacional ya tiene listo el decreto que define las facultades, atribuciones y composición de la nueva Agencia Nacional de Migraciones.

Según el periodista Ignacio Salerno, el decreto busca transformar al organismo en una herramienta más efectiva para el control fronterizo y la gestión de la política migratoria.

Estructura y Capacidad Operativa

Desde el Gobierno descartaron que la reforma implique la creación de una nueva fuerza federal, pero la modificación apunta a entregarle a la Agencia herramientas de acción directa:

Capacidad Operativa: La meta es transformar al organismo en una estructura con capacidad operativa propia.

Expulsiones: Uno de los principales objetivos de la reforma es permitir que Migraciones pueda realizar expulsiones de inmigrantes con alertas, antecedentes e irregularidades.

El decreto, que junto a otras reformas espera la firma del presidente Javier Milei, busca alinear la política de control migratorio con la agenda de seguridad del Poder Ejecutivo.