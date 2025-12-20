Cristina Kirchner fue internada de urgencia

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación médica exhaustiva tras presentar una dolencia abdominal, confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria.

La decisión de trasladar a la ex mandataria se tomó luego de que profesionales de la salud acudieran a San José 1111, el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una revisión inicial, consideraran necesario realizar estudios adicionales en el centro médico.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Según revelaron a Infobae fuentes médicas, se trata de un cuadro de apendicitis y probablemente deba ser sometida a una operación.