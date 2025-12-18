Una joven argentina fue apuñalada por su pareja en Italia

Una joven argentina, que emigró a Italia meses atrás junto con su pareja, fue apuñalada por su esposo mientras trabajaba y familiares de la víctima confirmaron que continúa internada recuperándose de las heridas, mientras que las autoridades informaron que el agresor fue detenido.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 10 de diciembre cuando Paola Espíndola preparaba el desayuno en su lugar de trabajo, apareció Alejo Grisetti, con quien se casó en Italia, y comenzó a apuñalarla.

Conforme a la información del medio italiano Il T Quotidiano, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la víctima recibió la primera puñalada en el pecho y luego otras más en el brazo y la espalda.

Los testigos llamaron de inmediato al servicio de emergencias y la joven, de 24 años, fue trasladada en helicóptero al hospital Santa Chiara, donde fue sometida a una operación.

Acerca del agresor, se supo que se autolesionó, por lo que también tuvo que ser internado y, tras recibir el alta, quedó detenido.

El juez de instrucción, Enrico Borrelli, indicó que la audiencia indagatoria se realizará en los próximos días, una vez que el acusado se recupere en su totalidad.

Un dato aportado en la causa es que días después de que Espíndola y Grisetti se casaron, la joven empezó a ser víctima de violencia de género.

Estado actual de la víctima

Desde el medio El Norte lograron comunicarse con familiares de Espíndola, quienes confirmaron que la joven tiene los pulmones perforados, pero que ya está fuera de peligro.

“Presenta la escápula izquierda quebrada, por lo que hay que poner ortopedia; dicha operación la recibirá entre hoy y mañana en caso de que no mejore”, comentó la mujer, quien sumó que “el hígado está apuñalado en varios lugares” y que “el riñón derecho también fue apuñalado, pero funciona bien”.