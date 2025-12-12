21°
Nacionales

“Paros cero”: Aerolíneas logra un compromiso gremial para sostener la operación hasta marzo

La compañía de bandera selló una nueva negociación paritaria que incluye mejoras salariales y el compromiso formal de los gremios de no realizar medidas de fuerza, asegurando la estabilidad operativa en un contexto de expectativas financieras positivas.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 09:09

En un contexto político dominado por el debate de la reforma laboral, Aerolíneas Argentinas concretó con bajo perfil un acuerdo fundamental con sus gremios.

La empresa estatal, que se encamina a cerrar el ejercicio con ganancias y anuncia un plan de inversiones con fondos propios superior a los 65 millones de dólares, logró descomprimir un potencial conflicto al cerrar la paritaria junto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

El pacto, que garantiza la paz laboral hasta marzo de 2026, tiene dos pilares centrales: la preservación del actual régimen de trabajo y una mejora salarial escalonada.

En lo operativo, la compañía se comprometió a mantener vigente el Convenio Colectivo de Trabajo y los lineamientos sobre tiempos de vuelo y descanso establecidos por el decreto 877/2021. Esto deja sin aplicación, al menos hasta la primavera del próximo año, los nuevos parámetros más flexibles introducidos por el decreto 378/2025 del Gobierno nacional, que habían generado fuerte rechazo entre los sindicatos.

Los pilotos, en particular, habían advertido que esas modificaciones -que elevan el tope de horas de vuelo anuales y amplían la jornada de servicio- comprometían la seguridad operacional.

Aerolíneas optó así por continuar con su propio Sistema de Gestión del Riesgo Asociado a la Fatiga (FRMS), evitando alterar los esquemas vigentes desde 2021.

En el aspecto económico, el acuerdo prevé un aumento salarial del 8.5% que se aplicará hasta febrero de 2026. Además, se acordó el pago de un retroactivo correspondiente al período agosto-noviembre, equivalente al 15% del salario.

También se pactaron incrementos del 5% en el valor de las llamadas «horas Flex» y del 10% en los viáticos. Para estos últimos, se implementará un nuevo sistema de liquidación: pasarán a figurar en los recibos como un componente no remunerativo, excluido de las cargas sociales pero considerado para el cálculo del impuesto a las Ganancias.

Asimismo, se acordó que todos los ítems no remunerativos serán tenidos en cuenta para el cálculo del aguinaldo a pagar este fin de año.

Últimas noticias

