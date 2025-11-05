°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Empresa Santa Ana
Día de la Eliminación de la Violencia contra la mujer
Concejo Deliberante
El tiempo en Jujuy
Jujuy Basquet
armas semiatomáticas
ventas on line
Caso Cecilia Strzyzowksi
SALTA
Anses
Pobreza

El 15% de los asalariados sufre inseguridad alimentaria; afecta al 9,8% de los formales

El 15% de los trabajadores asalariados del país sufre inseguridad alimentaria, según la UCA. La incidencia es del 24% en informales y 9,8% en formales.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 11:23

El 15% de los trabajadores asalariados del país no logra alimentarse adecuadamente, incluyendo a aquellos que cuentan con un empleo formal (7%), según expuso un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA.

El reporte reflejó que la denominada inseguridad alimentaria golpea con más fuerza a los trabajadores del sector informal, donde la incidencia llega al 24%.

El informe subraya que la afectación en empleados formales (9,8%) y públicos (14,1%) "refleja un problema que trasciende la mera inserción laboral".

El perfil de los más afectados

El estudio de la UCA detalla qué factores aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores:

1. Nivel educativo (La mayor brecha)

La inseguridad alimentaria es notablemente más alta en los estratos con menor educación:

Secundario incompleto: 34%

Universitario o más: 4,6%

2. Situación de pobreza

El impacto es drástico según la línea de pobreza:

Trabajadores pobres: 38,6% sufre inseguridad alimentaria.

Trabajadores no pobres: 6,9%

3. Región geográfica

El Conurbano bonaerense es el área más crítica del país:

Conurbano: 18,9%

Interior: 14,8%

CABA: 7,1%

4. Horas trabajadas

Contrario a lo esperado, los subocupados son los más afectados, por encima de los sobreocupados:

Subocupados: 21,1%

Sobreocupados: 13,3%

Jornada completa: 12%

Otros factores de incidencia

El informe del ODSA también identificó otras variables:

Género: La diferencia es mínima, afectando a un 15,5% de las mujeres y un 15% de los hombres.

Edad: Los trabajadores de entre 35 y 54 años (17,1%) son los que más la padecen.

Sindicatos: El estudio afirma que "los trabajadores afiliados a sindicatos tienden a tener mayor seguridad alimentaria".

