El Gobierno estableció las nuevas escalas y topes para cobrar las asignaciones

El Gobierno estableció los nuevos topes de ingresos mensuales y las escalas para que los trabajadores con hijos cobren el salario familiar del sistema CUNA (ex SUAF), que paga la ANSES. Los cambios en las asignaciones familiares regirán desde diciembre. Tanto el nuevo techo como el monto del pago mensual suben 2,34%.

El aumento fue formalizado mediante la resolución 361 de la ANSES, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El aumento impacta en la Asignación Familiar por Hijo (AFH) que cobran trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con menores de 18 años a cargo, entre otros.

El ajuste mensual en los montos y escalas se da por la fórmula de movilidad previsional, que sigue el último dato de inflación disponible.

Así, en el último mes de 2025, las asignaciones familiares corresponden a los empleados registrados que perciban hasta $2.511.024 bruto por mes y siempre que el ingreso total del hogar no supere los $5.022.048 (bruto). También con ese tope, acceden a las asignaciones de pago único.

El tope de ingreso para cobrar las asignaciones familiares ANSES en diciembre 2025

Tope de ingreso del grupo familiar: $5.022.048 .

. Tope individual de cada integrante del grupo familiar: $2.511.024

SUAF ANSES con aumento y nuevos topes: cuánto se cobra en diciembre

Con el nuevo tope de ingresos y el aumento de 2,34%, los empleados en relación de dependencia con hijos hasta 18 años cobrarán por salario familiar los siguientes montos desde diciembre:

Ingresos familiares de hasta $948.361 : recibirán $61.252 por hijo;

: recibirán por hijo; Ingresos familiares de entre $948.361,01 y $1.390.864 : cobrarán $41.316.

: cobrarán Ingresos familiares de entre $1.390.864,01 y $1.605.800 : cobrarán $24.990.

: cobrarán Ingresos familiares de entre $1.605.800,01 y $5.022.048: cobrarán $12.892.

Esos mismos montos y topes se aplican para la Asignación Familiar Prenatal.

De acuerdo con el cronograma de pagos de la ANSES, los titulares del salario familiar de sistema CUNA (ex SUAF) cobrarán entre el 9 y 22 de diciembre, según la terminación del DNI.