La inflación de febrero fue de 2,9 %, según anunció el INDEC

La inflación de febrero fue 2,9% y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año, informó este jueves el INDEC. La variación mensual fue igual a la de enero. El IPC nacional acumuló un aumento de 33,1% en los últimos 12 meses.

La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Por su parte, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda.

Por su parte, la división que registró la menor variación en febrero de 2026 fue Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%). Prendas de vestir y calzado se mantuvo igual que en enero.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) lideraron el incremento, seguidos por IPC núcleo (3,1%), mientras que los Estacionales mostraron una caída de -1,3% durante el mes.

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noroeste (3,5%), seguido por Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas de 3%, mientras que el GBA registró 2,6%, por debajo del promedio nacional.

En términos interanuales, la inflación acumulada alcanzó 33,1%, con fuertes incrementos en rubros vinculados a servicios regulados y vivienda.

Dentro de Alimentos, se destacaron aumentos en Carnes y derivados, que mostraron subas relevantes en todo el país. También registraron incrementos productos como el pollo entero, algunos cortes bovinos y aceites, según los relevamientos del organismo estadístico.

