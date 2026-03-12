Juan Simón presenta el video “Antigua memoria”

Juan Simón, músico abrazado por una familia de artistas de las letras, de la música y la actuación, presenta su nuevo tema y video clip "Antigua memoria", que grabó en colaboración con Fede Arteaga.

El estreno oficial del video clip será en la noche de mañana en la Peña El Encuentro de nuestra capital.

El estreno en todas las plataformas digitales será mañana y por la noche se hará en lanzamiento y la proyección en la Peña El Encuentro (San Martín 647), donde además se suman al escenario el Diablero Valdiviezo abriendo la noche, José Simón, Roma Ramírez que llega desde Buenos Aires, y el grupo de danzas La Resistencia.

VIDEO CLIP | FUE FILMADO EN MAIMARÁ.

El video se filmó en Maimará, según cuenta el cantautor en una entrevista otorgada a El Matutino, streaming de nuestro medio.

El realizador audiovisual es Lucas Mogro, y en la producción contaron con Marti Espinoza.

Juan también agradeció a Cacho Salaverón y su abuela Hebe Fascio, quien es la protagonista-actriz de este video.

Contó que éste es un tema que compuso hace 12 años. "Es una canción inédita que hice junto a José María Roselli y Lázaro Ortiz, que sale con ritmo de chacarera", comentó.

"El tema habla de lo que significa el paso del tiempo en la vida, que hay que aprovechar de vivir el presente, y de la importancia que hay de la conexión con la naturaleza", concluyó, e invitó al público a estar atentos al estreno y compartir su música.