Un hombre ingresó a la casa de su pareja y la desvalijó

Un hombre de 38 años fue detenido luego de ingresar a robar a la casa de su pareja, donde se alzó con electrodomésticos, calzados, indumentaria y varios alimentos que la mujer tenía almacenado.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del miércoles pasado en una vivienda de las 10 Hectáreas del barrio Alto Comedero de la capital provincial.

En esas circunstancias, la mujer llegó del trabajo y se dio con la puerta de ingreso forzada y su casa totalmente desordenada. Unos vecinos que habrían presenciado el hecho le manifestaron que el protagonista del robo es su pareja y le dieron aviso en qué lugar se había escondido.

La damnificada alertó al sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos de la Seccional 56º del barrio Atsa se hicieron presentes en el lugar y una vez que se entrevistaron con la mujer, se dirigieron hasta una vivienda ubicada en el barrio Tupac Amaru, donde observaron al sospechoso consumiendo estupefacientes e intentó darse a la fuga ante la presencia policial.

Con la autorización del propietario de la vivienda, los efectivos ingresaron y lograron recuperar la mayoría de los elementos que fueron denunciados como sustraídos por la víctima.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la inmediata detención del protagonista y el traslado a la sede policial interviniente.

En la demanda penal, la mujer manifestó que no es la primera vez en que esta persona ingresa sin autorización a su domicilio y le sustrae elementos de valor, para luego venderlos a un precio ínfimo.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 56º, por disposición del representante fiscal.