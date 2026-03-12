Cayó a un canal de riego tras eludir a dos equinos

El conductor de una camioneta perdió el control del rodado al eludir a dos equinos, cayó en un canal de riego y fue hospitalizado, en la ciudad de Monterrico.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 6.30 sobre un tramo de la ruta provincial N°42, a la altura del barrio 12 de Octubre, en la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 34 años conducía una camioneta marca Toyota, cuando perdió el control del rodado, derrapó y cayó en un canal de riego.

Efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos en inmediaciones de la terminal de ómnibus, escucharon el ruido del vehículo al derrapar y se constituyeron de inmediato.

Allí se percataron que el rodado había caído al canal de riego y asistieron rápidamente al conductor, quien aún se encontraba en el vehículo.

El damnificado relató a los efectivos que circulaba por el sector, cuando observó que dos equinos se atravesaron de manera repentina por la ruta y al eludirlos perdió el control del rodado.

Personal del Same se constituyó en el lugar y trasladó al protagonista al hospital "San Isidro Labrador", donde quedó alojado en sala de Observación.

Personal de Seguridad Vial, en tanto, trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del incidente vial.

Posteriormente la camioneta fue retirada del lugar, con la colaboración del personal de Bomberos Voluntarios, y secuestrada de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 6, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.