Tilcara se prepara para celebrar la Semana Santa

Tilcara en Semana Santa es el destino turístico en la provincia más convocante para meditar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, y vivenciar su belleza paisajística, celebraciones religiosas y degustar su gastronomía de temporada.

El municipio a través de su secretaría de Turismo ya difundió las actividades que se desarrollarán durante el fin de semana largo y las festividades previas por las honras a la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral.

A la vez se organiza para recibir una masiva asistencia de turistas que ya concretaron las reservas desde el 2 al 5 de abril. Gastronómicos, emprendedores, transportistas, guías y demás prestadores de servicios confían en que será una temporada muy beneficiosa como la de carnaval.

Aunque el verano ya está por finalizar, a Tilcara continúan llegando visitantes atraídos por todo lo que ofrece para un buen descanso.