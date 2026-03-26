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Purmamarca

El intendente Humberto López anunció obras para Purmamarca

Entre ellas hará una renovación integral de la red de agua potable.

Jueves, 26 de marzo de 2026 23:12
APERTURA | EL INTENDENTE HUMBERTO LÓPEZ CON SANTIAGO JUBERT.

En un acto institucional realizado en Purmamarca, el intendente Humberto López dejó inaugurado el Período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local, brindando un mensaje centrado en el balance de gestión 2025 y en importantes anuncios de infraestructura para la localidad.

La ceremonia contó con la participación del presidente del bloque de diputados del Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert y el comisionado municipal de Huacalera, Enzo Paz; además de funcionarios municipales, concejales, vecinos y representantes de las fuerzas de seguridad, quienes acompañaron el inicio de un nuevo ciclo legislativo.

Durante su discurso, el jefe comunal realizó un repaso de las principales acciones desarrolladas a lo largo del último año, destacando avances en distintos ámbitos de la gestión local. En ese marco, puso especial énfasis en los proyectos que marcarán la agenda de este 2026, orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre los anuncios más relevantes, López confirmó la renovación integral de la red de agua potable de Purmamarca, una obra que se llevará adelante mediante un convenio con Agua Potable SE y que apunta a optimizar el servicio en toda la localidad. Asimismo, adelantó la construcción de un nuevo polideportivo, pensado como un espacio de encuentro, recreación y desarrollo para la comunidad.

El acto muy concurrido por vecinos reflejó el acompañamiento institucional y el compromiso de los distintos sectores en el crecimiento de Purmamarca.

 

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