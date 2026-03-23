La Municipalidad de Palpalá pondrá en marcha la "Semana de Malvinas" el próximo viernes, con un programa que incluye maratón, exposiciones, encuentro deportivo entre excombatientes, la tradicional serenata, proyección del documental y vigilia, además del acto central y desfile cívico militar.

Para el primer día está previsto, a las 9.30, izamiento de la Bandera Nacional Argentina y la Bandera Nacional de la Libertad Civil en el Centro Cívico, organizada por la Asociación de ExCombatientes de Malvinas "2 de Mayo".

Luego, en cine Altos Hornos Zapla, se realizará tercera edición Expo Malvinas "Memoria, Historia y Soberanía", bajo el lema "Educar para recordar, recordar para valorar" (jornada a puertas abiertas).

Finalmente a las 18, ceremonia de arriar las banderas en el Centro Cívico, a cargo de la Asociación de ExCombatientes de Malvinas "2 de Mayo".