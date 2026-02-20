"Corsos Capitalinos" se harán sábado y domingo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá el broche de oro a las celebraciones del Carnaval 2026 con la segunda parte de los tradicionales "Corsos Capitalinos", que se desarrollarán mañana y pasado sobre avenida General Savio, a partir de las 18, con entrada libre y una propuesta pensada para el disfrute de toda la familia.

La continuidad del evento llega luego de la multitudinaria convocatoria registrada en Alto Comedero, donde miles de vecinos y vecinas acompañaron el paso de comparsas, agrupaciones artísticas y expresiones culturales que llenaron de música, color y alegría las jornadas carnestolendas.

En esta nueva edición, el público podrá disfrutar del despliegue de más de 50 agrupaciones de danza, entre ellas tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros, además de comparsas indígenas y el esperado regreso de la categoría Ballet Folklórico, que vuelve a formar parte del espectáculo con su impronta tradicional.

Los "Corsos Capitalinos" se consolidan año tras año como uno de los eventos culturales más convocantes de la ciudad, fortaleciendo el sentido de identidad, la participación comunitaria y el reconocimiento de las expresiones artísticas que forman parte del patrimonio cultural jujeño.

Cortes y desvíos

Por esta realización, el municipio implementará medidas especiales de ordenamiento vehicular y desvíos en el transporte urbano.

Se detalló que los dispositivos regirán a partir de las 17 de ambas jornadas. Los cortes de tránsito serán en las esquinas de avenida El Éxodo con Calilegua, con Tumusla y avenida Savio; también en Tumusla y Humahuaca, avenida Savio y derivador estadio "23 de Agosto", avenida Savio y Lincoln, Humahuaca y Santa Bárbara, Monteagudo y Pichincha, Monteagudo y Echagüe, Keller y Monteagudo y derivador ingreso avenida Savio (Riobamba).

En cuanto al desvío de los colectivos del transporte urbano, se detalló que las unidades con destino a zona sur se hará por avenida El Éxodo, Pueyrredón, Juana Manuela Gorriti, Párroco Marshke, Paso Nivel Acceso a Riobamba, avenida Savio y recorrido habitual.

En cuanto a las unidades con destino al casco céntrico, el recorrido será por avenida Savio, derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba), Chimborazo, Las Heras, Pasaje Las Pasadas, Párroco Marshke, Hipólito Yrigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual.

Desde el Municipio se solicitó a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes.

Limpieza en Savio

Finalmente la comuna informó que hoy, entre las 8 y las 14, se llevará adelante un operativo integral de limpieza y ornamentación lumínica sobre avenida General Savio, lo que implicará restricciones parciales en la circulación vehicular. Las tareas de limpieza se harán en el tramo comprendido entre la unidad penal del barrio Gorriti hasta la curva ubicada a la altura de la estación de servicios GNC Sigma YPF Jujuy, en sentido Norte-Sur.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar. Por cualquier consulta al respecto, los interesados podrán comunicarse al 388 3131807, según se informó.

Carnaval Joven en el Parque San Martín

Mañana, de 15 a 18, se realizará el Carnaval Joven en el Centro Deportivo Municipal 1 "Pajarito Cid Conde", ubicado en el extremo norte del Parque San Martín. La propuesta está destinada a personas de entre 13 y 18 años y combinará deporte, música y múltiples actividades recreativas en un marco festivo y seguro.

La jornada contará con Fiesta de la Espuma, Street Básquet con concursos de triples y volcadas, torneo relámpago de Vóley 4×4, plataforma 360 para fotos y videos, body paint, diseño e intervención de remeras, DJs en vivo, artistas invitados, además de nieve, talco, serpentina y papel picado para vivir a pleno el espíritu del carnaval.

También se indicó que habrá una "plataforma 360" para los interesados que quieran hacer sus videos o fotos.