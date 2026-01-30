Desentierro en El Piquete el 8

En el polideportivo municipal de El Piquete, el 8 de febrero desde las 16 se desenterrará el carnaval piqueteño con participación de las comparsas de la localidad y la actuación de conjuntos musicales invitados por el jefe comunal Ariel Ortiz.

El mojón piqueteño será bien chayado por los carnavaleros y las autoridades municipales quienes celebrarán juntos con los disfrazados hasta las 22. En el transcurso se realizará la Elección de la reina y del rey del carnaval, y se presentará en el escenario el grupo La vereda.

El festejo será libre y gratuito, por lo que se espera la asistencia de vecinos del pueblo y de localidades vecinas para divertirse durante la jornada anticipándose a la fecha establecida en el calendario para iniciar el carnaval.

Posteriormente se desarrollarán las noches de corsos donde intervendrán las comparsas de saya, ritmo libre, tinku y pim pim, las cuales ya están ensayando para sus presentaciones nocturnas.