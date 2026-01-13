Abrapampeños esperan para celebrar al Huancar

Resta menos de dos semanas para celebrar el 50º aniversario del Festival del Huancar en Abra Pampa, la convocatoria folclórica con mayor historia y reconocimiento en la Puna jujeña, que vino fortaleciendo el municipio anualmente con su organización.

La presente edición anunciada para el 23, 24 y 25 próximos posee un gran significado para los abrapampeños, porque no solo festejarán a los músicos invitados y participando en ferias, copleadas, chayadas y demás, también recordarán a sus precursores.

Asimismo se destacará al intendente Ariel Machaca, quien desde que se hizo cargo de administrar el municipio, se ocupó de imprimirle el prestigio musical que hoy goza el Huancar en la provincia y en países vecinos. A partir de este año, el festival iniciará una nueva etapa ampliando su popularidad.