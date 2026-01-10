Palpalá disfruta del 8º Festival y Concurso del Tamal

El 8º Festival y Concurso del Tamal se lleva a cabo hoy en la ciudad de Palpalá, luego de haber sido reprogramado por las condiciones climáticas que obligaron a suspender la jornada prevista para ayer.

El evento tiene lugar desde las 16 hasta las 22 horas sobre avenida África, en la intersección con avenida Juan José Paso, en el barrio 9 de Julio.

Allí, 42 tamaleros provenientes de distintos puntos de la provincia participan del tradicional certamen, ofreciendo uno de los platos más representativos del norte argentino.

Además del concurso y la degustación de tamales, el festival cuenta con una variada grilla artística. Actúan los grupos "Viento Norte”, “Raíces”, “Un Toque+”, “Javier Romano y su grupo”, “Taquina Warmi”, y el ballet “Sentires de la Danza”, que aporta danza y color a la jornada.

La actividad es totalmente gratuita y forma parte de las propuestas impulsadas por el municipio para generar espacios de encuentro y recreación para la comunidad.