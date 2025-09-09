¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

9 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Municipios

Vuelve la Campaña de Castración Masiva en los Centros de Zoonosis

Desde este jueves 11 de septiembre inicia la campaña de castración masiva, se otorgarán 120 turnos por día. 

Martes, 09 de septiembre de 2025 17:13
CASTRACIÓN MASIVA A PARTIR DEL JUEVES 11

A partir del jueves 11 de septiembre, la Dirección de Zoonosis del municipio pondrá en marcha una nueva campaña de castración masiva destinada a animales domésticos. Se realizarán aproximadamente 120 castraciones por día, desde las 7 de la mañana hasta las 19 horas.

Los procedimientos se realizarán en varios puntos de la ciudad, en los distintos centros que competen a la municipalidad:

  • Centro Modelo de Zoonosis del barrio Santa Rosa, tanto a la mañana como por la tarde habrá 30 turnos.

  • Centro Modelo de Zoonosis II de avenida Yuto, en Alto Comedero, va a contar con 15 turnos

  • Campo Verde contará con 15 turnos

Los turnos tienen un costo de $4200, las personas interesadas pueden ir sacando el turno, el mismo es presencial porque deberan que presentar el Certificado Vacunación Antirrábica. . Aquellos que estén registrados a través del código QR que le otorgó el municipio, pueden ingresar a la web y emitir el certificado desde allí, y con ese certificado retirar el turno.

Requisitos para las castraciones

Las mascotas debes ser mayores a seis meses y menores de ocho años de edad, no deben estar preñadas, tampoco deben estar en celo,  y deben poseer el Certificado de Vacunación Antirrábica.

La directora de Zoonosis, Jimena Saez, detalló que “a partir de este jueves vamos a iniciar con las castraciones o esterilizaciones masivas, va a haber aproximadamente 120 turnos, quince animales domésticos por veterinario”.

 

 

