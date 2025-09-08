El sector B3 celebró su 36 aniversario

En el marco del 36º aniversario del barrio B3 de Alto Comedero, el municipio capitalino acompañó los festejos organizados por la comunidad vecinal del sector, que inició con un acto protocolar y un desfile cívico-escolar con la participación de instituciones escolares, civiles, fuerzas vivas y centros vecinales.

DESFILE ESCOLAR EN HOMENAJE A LOS 36 ANIVERSARIO DEL SECTOR B3

Participaron del desfile 24 instituciones entre establecimientos escolares, deportivas, folclóricas, de Bomberos Voluntarios y otras entidades del sector.

Luego las autoridades presentes acompañaron a los integrantes del centro vecinal a cantar el feliz cumpleaños.