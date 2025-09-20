Nuevos medios de pago para facilitar la movilidad urbana

El sistema Sube amplió las funcionalidades en esta provincia con el objetivo de modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana a través de incorporación de nuevos medios de pago. Ahora se puede pagar con tarjetas bancarias, código QR, dispositivos con NFC o las tarjetas Sube física y digital. Es importante saber que el valor del pasaje se mantiene sin cambios, independientemente del medio de pago utilizado.

En una entrega de prensa informó que en los colectivos de líneas municipales y provinciales que circulan por las ciudades de Palpalá y San Salvador de Jujuy se permite abonar los viajes de manera más cómoda y flexible, con tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard; celulares y relojes con tecnología NFC con esas tarjetas asociadas; tarjeta Sube en su versión física o digital y código QR.

Precisó además que los nuevos medios de pago ya se encuentran operativos en la jurisdicción provincial: 10, 10AUY, 49, 49A, 49B y 49F; jurisdicción municipal de Palpalá, 1A, 2B, 2B1, 3C, 4D, 4D1, 5E, 8H, 9I, 10J, 11K y 12L; y en la jurisdicción municipal de San Salvador de Jujuy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48I, 49 y 52.

Se detalló que para pagar el pasaje con tarjeta sin contacto, celular o reloj, acercar el medio de pago al lector del validador, debajo de la pantalla donde dice "Acercá tu tarjeta".

Con código QR: generar el código en el celular desde la billetera electrónica elegida y apuntarlo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Por otro lado se comunicó que los beneficios otorgados por el Estado nacional, como la tarifa social federal, continúan disponibles para quienes usen la tarjeta Sube, tanto física como digital.

Además de estas líneas recientemente incorporadas, la apertura de Sube en Jujuy ya estaba operativa en los recorridos provinciales 3A, 6, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 15, 15A, 20, 25, 25A, 25B, 25C, 45, 45A, 47, 50, 50A, 52, 60, 91 y 92.

Se destacó que la implementación de pagos abiertos en Jujuy se enmarca en el proceso de transformación tecnológica que lleva adelante Sube en todo el país, con el propósito de ampliar las opciones de pago, fomentar la inclusión financiera y digital, y consolidar un ecosistema que articula transporte, tecnología y servicios financieros.

Este avance es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación y Nación Servicios, empresa tecnológica del BNA responsable del desarrollo y la gestión de Sube en más de 60 localidades.

Antirrábica

La Municipalidad de Palpalá informó que continuará la vacunación antirrábica gratuita en su jurisdicción. El lunes el puesto estará en barrio General Savio de 9 a 12, en Balcarce esquina Constitución y en Balcarce esquina Avellaneda, y el martes 23 en barrio Papa Francisco de 9 a 12 (Loteo, colectora y viviendas).