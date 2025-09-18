°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
salud
PALPALÁ
Onda Estudiantil 2025
Federación Nacional de Veteranos de Guerra "2 de abril"
Onda Estudiantil 2025
Municipalidad de San Pedro de Jujuy
Proyecto Makiwan Qarapi Ruwasqa
Expo Frutilla 2025
Cámara de Diputados
Conciencia Animal
Reina de la primavera

Adultos mayores eligieron a Beatriz Moreno, del grupo Las Chiquillas, soberana del departamento San Pedro.

Juan Pinto
Jueves, 18 de septiembre de 2025 00:52
BEATRIZ MORENO | LA REINA DE LOS JUBILADOS DEL DEPARTAMENTO SAN PEDRO, JUNTO A LAS PRINCESAS, DAMAS DE HONOR Y MISS.

En el marco de las actividades por el mes del jubilado, la Coordinación de Adultos Mayores de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy organizó la elección reina departamental del jubilado donde fue coronada Beatriz Moreno.

El evento tuvo lugar ayer en la Casa del jubilado del barrio 23 de agosto y contó con la participación de un número importante de adultos mayores de todo el ramal jujeño y el acompañamiento de funcionarios municipales, profesores y coordinadores.

Sandra Giron, referente del grupo de adultos mayores, manifestó que la jornada sobrepasó las expectativas que tenían.

"Cada día crecen más los grupos de adultos mayores, por lo que demandan espacios más amplios para realizar eventos debido a la gran cantidad de gente que convocan", señaló más adelante.

Indicó que fue una jornada espléndida, donde además de coronar a Beatriz Moreno, como nueva reina departamental del jubilado, pudieron vivir una mañana a pura fiesta y ritmo palpitando lo que será la llegada de la primavera en San Pedro.

Por su parte, la flamante reina se mostró muy emocionada por la coronación y agradeció el apoyo de sus compañeras del grupo Las Chiquillas, especialmente a la profesora Erika de la Dirección de Deportes. "No me lo esperaba, nosotros venimos a divertirnos, por eso nuestro lema es vivir la vida sin pedir nada", resaltó emocionada Beatriz Moreno.

El próximo viernes será la elección provincial en la localidad de La Mendieta, por lo que los diferentes grupos de adultos mayores ya se están organizando para viajar y acompañar a su reina. Llenos de confianza expresaron su deseo de que el cetro provincial quede en la Perla del ramal.

 

