°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

#OndaEstudiantil
Rubén Rivarola
“vacunas vip”
Onda estudiantil
acueducto dañado
tránsito
EE.UU.
Dólar
Dipec
#OndaEstudiantil
Rubén Rivarola
“vacunas vip”
Onda estudiantil
acueducto dañado
tránsito
EE.UU.
Dólar
Dipec

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Barrio San Pedrito

10 días de corte y desvío en el tránsito

Trabajos de reparación generan desvíos en Azopardo y Eva Perón. Por obras en la calzada, habrá cortes totales y circulación por media calzada durante unos diez días. El municipio dispuso recorridos alternativos para vehículos y transporte urbano.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:24

A través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informaron que desde este lunes 15 de septiembre y por un lapso aproximado de diez días se implementarán restricciones vehiculares debido a obras de reparación de calzada en la intersección de avenida Azopardo y avenida Eva Perón.

Según detallaron, el tránsito con dirección hacia el casco céntrico circulará únicamente por media calzada en el mencionado cruce, mientras que en la intersección de avenida Azopardo y Guatimozin se dispuso el corte total de circulación.

Por esta razón, tanto los vehículos particulares como las unidades del transporte urbano de pasajeros que se dirijan hacia el centro deberán modificar su recorrido de la siguiente manera: avenida Eva Perón, avenida Azopardo, Guatimozin, Quichagua, y luego retomar el trayecto habitual.

Desde el municipio se solicitó a los conductores y peatones prestar especial atención a la cartelería instalada en la zona y al personal de tránsito que se encuentra apostado para ordenar la circulación.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD