Palpalá renueva infraestructura vial con obras de pavimento

La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola avanza con un ambicioso plan de modernización de la infraestructura vial de Palpalá, enfocado en mejorar la calidad de vida y la transitabilidad de los vecinos. Estos trabajos, financiados íntegramente con fondos municipales, incluyen la pavimentación de calles y la renovación de accesos principales.

La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola avanza con un ambicioso plan de modernización de la infraestructura vial de Palpalá, enfocado en mejorar la calidad de vida y la transitabilidad de los vecinos. Estos trabajos, financiados íntegramente con fondos municipales, incluyen la pavimentación de calles y la renovación de accesos principales.

La obra más destacada es la renovación del acceso norte por la Ruta Provincial 1, donde se está utilizando hormigón H21 de alta resistencia. Este material de calidad superior garantiza la durabilidad y resistencia del pavimento a largo plazo. Según el área técnica de la comuna, una vez que el hormigón complete su proceso de fraguado (aproximadamente entre 20 y 30 días), se habilitará una de las manos del tránsito. La Municipalidad coordina con comercios y talleres de la zona para minimizar cualquier inconveniente en sus actividades diarias.

EN BARRIO GENERAL SAVIO

Paralelamente, el barrio General Savio es testigo de una transformación histórica con la pavimentación de la calle Dorrego, que ya alcanza un 60% de avance. Esta obra, largamente esperada, ha generado un gran entusiasmo entre los residentes. Ricardo Jerez, vecino del sector, expresó su gratitud y destacó que la obra es crucial no solo para el tráfico, sino también para el desarrollo comercial de la zona. Otro vecino, Eduardo Giménez, añadió: "Estoy muy contento por lo que están haciendo. Los vecinos necesitamos hechos, no solo palabras".

Mónica Yugra, vecina de toda la vida, compartió su satisfacción y llamó a la responsabilidad colectiva: "Me llena de alegría ver esta obra concretándose. Quisiera solicitar a los vecinos que la cuidemos. Es importante ser conscientes y respetar los tiempos de trabajo y señalización".

Las obras en Palpalá no solo modernizan la infraestructura urbana, sino que también reflejan el compromiso de la gestión municipal con el bienestar de la comunidad. La inversión de los recursos municipales, provenientes del aporte de los contribuyentes.