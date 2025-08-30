Festejo provincial del día de la niñez en Alto Comedero

Durante la tarde, el público pudo disfrutar de diversas actividades culturales y recreativas. La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó el show de Gym Móvil, que hizo bailar a todos los niños presentes. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático propuso un espacio lúdico bajo la consigna “Amigos de la Naturaleza”, fomentando el respeto hacia la fauna de Jujuy.

Se desarrollaron también propuestas como el Rincón Lacta, destinado a madres en período de lactancia, juegos inclusivos y actividades de sensibilización sobre salud, vacunación e higiene. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia presentó acciones de promoción de la Línea 102 y de los principios fundamentales de la niñez.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad llevó adelante exhibiciones de canes y caballos, una tirolesa y actividades deportivas como carreras de bicicletas, mientras que las áreas de Salud e Inclusión ofrecieron espacios adaptados para niñas y niños con TEA.

Además, se compartió una chocolatada con facturas y golosinas para todos los niños, sumando un gesto de calidez a la jornada.

Finalmente, el festejo culminó con la presentación musical de la banda “Música con Alas”, que brindó un cierre emotivo y festivo para todo el público.

El evento, totalmente gratuito, incluyó también juegos de kermesse, talleres creativos y espectáculos musicales, consolidando un verdadero encuentro comunitario.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y representantes de los ministerios de Seguridad, Salud, Educación, Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, y Cultura y Turismo, además de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, quienes acompañaron y compartieron el espíritu de esta celebración.