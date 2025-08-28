LIBERTADOR (Corresponsal).

La comunidad de Libertador General San Martín rindió homenaje al general Manuel Belgrano y al pueblo jujeño que en 1812 protagonizó el histórico Éxodo, una de las gestas más significativas en la lucha por la Independencia.

La conmemoración se realizó la noche del 22 de agosto en el marco del 213° aniversario del Éxodo Jujeño, con un emotivo pasaje de carruajes y la Marcha Evocativa que convocaron a instituciones, agrupaciones y vecinos.

En el acto, se reconoció el compromiso y la creatividad de quienes participaron en el desfile, premiando a los ganadores de esta edición. En ese marco, el primer premio fue para "Esperanza de un Pueblo", el segundo para la agrupación " Sparta Fitness" y el tercero para la Fundación Somos.

Desde el municipio se expresó un especial agradecimiento a todos los participantes por sumarse a esta convocatoria, destacando que estas expresiones mantienen viva la memoria de los hombres y mujeres que, con profundo sentido patriótico, supieron dejarlo todo por la libertad de la patria.

Los participantes expresaron su satisfacción por la iniciativa.