Gran festejo en Alto Comedero

El gobierno provincial, a través de sus distintos ministerios, y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitaron a toda la comunidad a participar del gran festejo por el Día de la Niñez, el cual se llevará adelante el próximo sábado, de 15 a 18, en el predio del Parque Acuático de Alto Comedero.

Entre las actividades destacadas habrá juegos y kermesse, espectáculos, espacios inclusivos y talleres creativos.

Con esta iniciativa, Provincia y Municipio buscan garantizar el derecho al juego, la recreación y la participación comunitaria de la niñez, promoviendo la inclusión y el encuentro en un espacio de disfrute colectivo. Se destacó que el ingreso al evento será libre y gratuito.

"Muni Activa"

La comuna local lanzó ayer, en Plaza Argañaraz, el programa gratuito "Muni Activa". Hoy el mismo estará en el barrio 18 de Noviembre a las 17.30, con actividades rítmicas y yoga.