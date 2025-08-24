Palpalá celebró el Día del Niño a lo grande

Palpalá, ciudad de eventos, festejó a lo grande el Día de Niño. La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola preparó una jornada inolvidable, llena de alegría, diversión y sorpresas.

A partir de las 15, el predio de las Aguas Danzantes se transformó en un espacio mágico, lleno de música y alegria donde los niños fueron los protagonistas. Donde el municipio reafirmó su compromiso con la niñez, promoviendo su bienestar general y celebrando su alegría e inocencia con este gran evento.

La jornada contó con una amplia variedad de actividades recreativas, incluyendo shows de payasos, juegos interactivos, regalos, pintacaritas y emocionantes sorteos de televisores, tablets, celulares y juguetes. Además, se presentaron espectáculos musicales y artísticos, como la actuación de Campanita y sus personajes y Tomatito, la obra musical de la Dirección de Cultura, y la participación de las reinas de cada establecimiento educativo secundario.