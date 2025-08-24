¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy
Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Predio de las Aguas Danzantes

Palpalá celebró el Día del Niño a lo grande

Sorteos de televisores, tablets, celulares y juguetes. Shows en vivo, mucha música y diversión.

Domingo, 24 de agosto de 2025 19:40

Palpalá, ciudad de eventos, festejó a lo grande el Día de Niño. La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola preparó una jornada inolvidable, llena de alegría, diversión y sorpresas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Palpalá, ciudad de eventos, festejó a lo grande el Día de Niño. La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola preparó una jornada inolvidable, llena de alegría, diversión y sorpresas.

A partir de las 15, el predio de las Aguas Danzantes se transformó en un espacio mágico, lleno de música y alegria donde los niños fueron los protagonistas. Donde el municipio reafirmó su compromiso con la niñez, promoviendo su bienestar general y celebrando su alegría e inocencia con este gran evento.

La jornada contó con una amplia variedad de actividades recreativas, incluyendo shows de payasos, juegos interactivos, regalos, pintacaritas y emocionantes sorteos de televisores, tablets, celulares y juguetes. Además, se presentaron espectáculos musicales y artísticos, como la actuación de Campanita y sus personajes y Tomatito, la obra musical de la Dirección de Cultura, y la participación de las reinas de cada establecimiento educativo secundario.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD