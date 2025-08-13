"Los Vikingos" eligen soberana

Una de las tradicionales escuelas de Perico suma un nuevo nombre a la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En esta oportunidad, los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Maestro Humberto Samuel Luna" elegirá a la sucesora de Guadalupe Espinoza. La cita es este jueves a partir de las 15 en el establecimiento escolar.

Veintidós son las bellas jovencitas candidatas al cetro escolar, ellas son: Marianela Cruz, Rosario Flores, Natalia Cruz, Mía Rodríguez, Luján Gutiérrez, Marilyn Salazar, Leonela Busellato, Leila Jimenes, Oriana Irala, Aylen Rojas, Luján Vilca, Tatiana García, Sabrina Almada, Antonella Herrera, Araceli Torres, Gisel Arancibia, Marianela Subelza, Guadalupe Tejerina, Belinda Aguirre, Evelin Velázquez, Noemí Ayarde y Celeste Huanco.